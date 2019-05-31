İZMİR'DE ÖĞRENCİ MİDİBÜSÜ KAZA YAPTI, ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALANDI

İZMİR'in Bornova ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün frenleri boşaldı. Hastanelere kaldırılan yaklaşık 15 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Büyükpark'ın yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, frenlerinin boşalan 35 S 00410 plakalı öğrenci servis midibüsünün şoförü, diğer araç ve insanlara çarpmamak için direksiyonu ağaca kırdı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan yaklaşık 15 öğrenciyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, hastsneye kaldırılan servis şoförü ve hostesin de hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

Olay yerinden görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü

(Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,



Kaynak: DHA