İzmir'de Öğrencilerden "Atma Dönüştür" Sergisi

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İZMİR (AA) – İzmir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı eşyalardan oluşan "Atma Dönüştür" sergisi törenle açıldı.İzmir Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Tepekule Kongre Merkezi Sergi Salonundaki serginin açılışında konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kentte yaklaşık 7 bin öğretmene "Sıfır Atık Projesi" hakkında eğitim verildiğini söyledi. Öğrencilerin çevre bilincini oluşturmak, atık oluşumunu azaltmak, kaynakların verimli yönetimi, çevre kirliliğinin önlenmesi konularında farkındalık yaratmak amacıyla yürütülen projeyle bilinç oluşturduklarını vurgulayan Yahşi, "Öğrencilerimizin çalışmaları bizim tasavvurumuzun da ötesine geçti. İzmir, Sıfır Atık Projesi'nde en güzel cevabı verecek illerimizden bir tanesi." dedi."Atma Dönüştür" sergisinde, kentteki anaokulu, ilkokul, orta ve liselerde okuyan 10 binden fazla öğrencinin pet şişe, karton, plastik kaşık, gazete kağıdı gibi atık malzemelerden yaptığı kukla, saksı, çöp kutusu, abajur, maske, gece lambası, sepet gibi eşyalar sergilendi.Öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları giysilerin defilesi de yapıldı.