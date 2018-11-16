İzmir'de Öğrencinin Ağabeyinden Öğretmene Saldırı

16 Kasım 2018 Cuma 14:09



16 Kasım 2018 Cuma 14:09

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Doğanlar Hüsnü Bornovalı Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Mustafa Yıldız, iddiaya göre, daha önce kendisini tehdit eden öğrencisinin ağabeyi ve 3 arkadaşının saldırısına uğradı. Yıldız, şüphelilere karşılık vermediği için bıçaklanmaktan kurtulduğunu söylerken, öğretmene yönelik şiddetin arttığını belirten eğitim sendikaları ciddi önlemler alınmasını istedi.Bornova'daki Doğanlar Hüsnü Bornovalı Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni Mustafa Yıldız, iddiaya göre, daha önce derste bir öğrencisi ile sorun yaşadı ve öğrencisi tarafından tehdit edildi. Yıldız, durumu okul idaresi ile rehberlik servisine bildirdi. Bunun üzerine öğrenci, hatalı olduğunu kabul ederek Mustafa Yıldız'dan özür diledi. Olayın kapandığını düşünen Yıldız, 12 Kasım Pazartesi günü iddiaya göre, okulun yakınlarında öğrencisinin ağabeyi ve yanındaki 3 kişinin saldırısına uğradı. Kafasına yumruk atıldığını, sırtından tekmelendiğini ileri süren Mustafa Yıldız, darp raporu aldıktan sonra savcılığa giderek şikayetçi oldu.Olayı anlatan öğretmen Yıldız, "Pazartesi günü son ders saatim boştu, zilin çalmasına 5 dakika vardı. İleride bir bakkal var, bir şey aldım ve dönüyordum. Okulun hemen yanındaki arada, öğrencinin ağabeyi olduğunu öğrendiğim kişi, 'Hoca, hoca' diyerek üstüme gelmeye başladı. Sonra bana 'Siz daha önce E.'ye yumruk atmışsınız' demeye başladı. Ben bunun doğru olmadığını anlatmaya çalıştım ve koluna girerek 'Gel gidelim okul idaresine bunu anlatalım, seni yanlış bilgilendirmiş' dedim. Bana 'Olmaz, burada halledelim' dedi. Ben de 'Sizinle işim olmaz' dedim ve okula doğru yürüdüğüm sırada arkamdan kafama bir yumruk, sırtıma da bir tekme geldi. Eğer karşılık verseydim bıçaklanabilirdim. Karşılık vermeden okula gittim" dedi.'ELİ ÖPÜLESİ ÖĞRETMENLER, DÖVÜLESİ HALE Mİ GELDİ?'Darp olayının yaşandığı ileri sürülen okulun önünde bir araya gelen Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim -Sen ve Eğitim Bir-Sen, basın açıklaması yaparak şiddet olaylarını protesto etti. Sendikalar adına hazırlanan ortak basın bildirisini okuyan Eğitim İş 2 No'lu Şube Özlük Hukuk Sekreteri Oğuz Eminoğlu, 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nün kutlanacağını hatırlatarak, "Öğretmenler Günü'ne 8 gün kaldı ve bizler can güvenliğimiz olmadığı için, öğretmene yönelen şiddeti protesto etmek, 'Yeter artık' demek için buradayız. Mustafa öğretmenimiz okul çıkışında, okul bahçesinin hemen dibinde, bıçaklanmaktan son anda kurtuldu. Başından ve bacağından darp edildi. 8 gün sonra bütün televizyonlarda, bütün gazetelerde, öğretmenlere, öğretmenlik mesleğine methiyeler, övgüler dizilecek, öğretmenliğin ne kadar kutsal olduğundan bahsedilecek ama biz, can güvenliğimiz olmadığı için buradayız. Eli öpülesi öğretmenler, dövülesi öğretmenler haline mi geldi?" diye konuştu.'BİR YILDA SAYISIZ ŞİDDET OLAYI YAŞANDI'Şiddetin durdurulması için yetkililerin ciddi önlemler alması gerektiğini belirten Oğuz Eminoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Yap- boz tahtasına döndürülen, yapılan değişikliklerin yılını hatta ayını doldurmadan yeniden değiştirildiği bir sistemimiz var ve bu çarpık sistemin bütün yükünü omuzlarımızda taşıyan biz öğretmenler, hem öğrencinin hem velinin açık hedefi haline geldik. Geçen hafta Konak Mimar Sinan Ortaokulu'nda bir öğretmenimiz, sınıfında öğrencilerinin gözü önünde şiddete uğradı. Geçen yıl hemen iki adım ötede Batıçim İlkokulu'nda bir arkadaşımız bıçaklandı. Yine geçen sene Karabağlar'da bir öğretmen arkadaşımız darbedildi, yüzünde sigara söndürülmeye çalışıldı. Yine aynı yıl Ödemiş'te bir okul yöneticisi arkadaşımız pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Hayatını kaybetti. Hangi birini sayalım, 'Yeter artık' diyoruz. Durdurun bu şiddeti. Milli Eğitim Bakanlığı'nı, siyasi iktidarı göreve davet ediyoruz."Eğitimciler, açıklamanın ardından dağıldı.- İzmir