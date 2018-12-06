İzmir'de Öğrencinin Darp Edildiği İddiası

İzmir
'in Konak
ilçesinde bir öğrencinin, okula yiyecek getirdiği gerekçesiyle kantin görevlisi tarafından darp edildiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Karataş Anadolu Lisesi
öğrencisi E.Ç'nin ailesi, okula yiyecek getirdiği gerekçesiyle çocuğunun kantin görevlisi tarafından darp edildiğini ileri sürerek, polise başvurdu.
Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından ifadesi alınan kantin görevlisi M.Y. ise öğrencinin yakınlarının, okula gelerek kendisini tartakladığını öne sürerek, şikayetçi oldu.
M.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Lisesi,Karataş,Konak,İzmir
06 Aralık 2018 Perşembe 23:12