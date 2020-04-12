Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi

İZMİR'deki ortaokulda görev yapan öğretmenler, koronavirüsle mücadele kapsamında çektikleri kliple öğrencilerine, 'Yine ziller çalacak, hayat eve sığar' mesajını verdi.

12.04.2020 08:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 08:25
İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi

İZMİR'deki ortaokulda görev yapan öğretmenler, koronavirüsle mücadele kapsamında çektikleri kliple öğrencilerine, 'Yine ziller çalacak, hayat eve sığar' mesajını verdi.

Konak ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan 'evde kal' çağrılarına şarkıyla destek verdi. Evde kalanlara moral olması için hazırlanan şarkıda, 'hayat eve sığar' denildi. Şarkıyı ev ortamında seslendiren öğretmenler, cep telefonlarının kameralarıyla bu anları kaydederek, klip hazırladı. Söz ve müziği okuldaki öğretmenler tarafından hazırlanan klip, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni topladı. Öğretmenler, zor günlerin geçeceği ve bunu evde kalarak birlikte başaracakları mesajını verdi.

'YİNE ZİLLER ÇALACAK'

Online eğitimler sırasında öğrencilerin, 'Ne zaman tekrar zilin sesini duyacağız?' sorularından ilham alarak şarkıya 'Yine ziller çalacak' ismini verdiklerini anlatan Konak Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Erdal Güneştekin, "Öğrencilerimizi bu sürecin içinde tutmak istiyoruz. Bu bir tatil değil, uzaktan eğitim dönemi. Okullar için yeni, öğrenciler için ilk defa yaşanan bir dönem. Biz de bu süreçte elimizden geldiği kadar öğrencilerimizle iç içe olup onların eğitim süreçlerinde etkili rol oynamak istiyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Onların da bizi özlediğini biliyoruz. Sayın bakanımızın da dediği gibi ilk teneffüsümüz 40 dakika olacak ve öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle olacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Konak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:44: ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR - Haber 09:44: Kuğulu Milli Parkı'nda sadece kuğular sessizliği bozuyor - Haber 09:43: Metrobüs şoförleri koronavirüse karşı koruyucu tulum giydi - Haber 09:38: Büyükbaş hayvanları ölen kadın, gözyaşlarıyla yardım istedi - Haber 09:38: Sessiz caddeleri ney sesinin huzuruyla doldurdu - Haber 09:31: Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler 23:45: Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı - Magazin