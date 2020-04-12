Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi

İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibiİZMİR'deki ortaokulda görev yapan öğretmenler, koronavirüsle mücadele kapsamında çektikleri kliple öğrencilerine, 'Yine ziller çalacak, hayat eve sığar' mesajını verdi.

12.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:01
İzmir 'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi
İZMİR'deki ortaokulda görev yapan öğretmenler, koronavirüsle mücadele kapsamında çektikleri kliple öğrencilerine, 'Yine ziller çalacak, hayat eve sığar' mesajını verdi.
Konak ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan 'evde kal' çağrılarına şarkıyla destek verdi. Evde kalanlara moral olması için hazırlanan şarkıda, 'hayat eve sığar' denildi. Şarkıyı ev ortamında seslendiren öğretmenler, cep telefonlarının kameralarıyla bu anları kaydederek, klip hazırladı. Söz ve müziği okuldaki öğretmenler tarafından hazırlanan klip, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni topladı. Öğretmenler, zor günlerin geçeceği ve bunu evde kalarak birlikte başaracakları mesajını verdi.
'YİNE ZİLLER ÇALACAK'
Online eğitimler sırasında öğrencilerin, 'Ne zaman tekrar zilin sesini duyacağız?' sorularından ilham alarak şarkıya 'Yine ziller çalacak' ismini verdiklerini anlatan Konak Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Erdal Güneştekin, "Öğrencilerimizi bu sürecin içinde tutmak istiyoruz. Bu bir tatil değil, uzaktan eğitim dönemi. Okullar için yeni, öğrenciler için ilk defa yaşanan bir dönem. Biz de bu süreçte elimizden geldiği kadar öğrencilerimizle iç içe olup onların eğitim süreçlerinde etkili rol oynamak istiyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Onların da bizi özlediğini biliyoruz. Sayın bakanımızın da dediği gibi ilk teneffüsümüz 40 dakika olacak ve öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle olacağız" diye konuştu. İzmir’de öğretmenlerden ’hayat eve sığar’ klibi

Kaynak: DHA

Etiketler: Konak, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter? Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter?
Yunanistan’dan Türkiye’ye akılalmaz koronavirüs suçlaması Haberler
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:23: Sokağa çıkamayan çocuklar balkonlarda eğlendi - Haber 11:22: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Haber 11:22: Jandarma yarasına "merhem" olduğu "Zeytin"e doğum yaptırdı - Haber 11:22: ODTÜ'den pandemiyle mücadeleye yüksek teknolojili robot ve yazılım desteği - Haber 11:21: Muş'ta kar kalınlığının 7-8 metre olduğu bölgede yol açma çalışması başlatıldı - Haber 10:56: Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor - Haber 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler