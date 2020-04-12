İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi
İZMİR'deki ortaokulda görev yapan öğretmenler, koronavirüsle mücadele kapsamında çektikleri kliple öğrencilerine, 'Yine ziller çalacak, hayat eve sığar' mesajını verdi.
12.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:17
Online eğitimler sırasında öğrencilerin, 'Ne zaman tekrar zilin sesini duyacağız?' sorularından ilham alarak şarkıya 'Yine ziller çalacak' ismini verdiklerini anlatan Konak Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Erdal Güneştekin, "Öğrencilerimizi bu sürecin içinde tutmak istiyoruz. Bu bir tatil değil, uzaktan eğitim dönemi. Okullar için yeni, öğrenciler için ilk defa yaşanan bir dönem. Biz de bu süreçte elimizden geldiği kadar öğrencilerimizle iç içe olup onların eğitim süreçlerinde etkili rol oynamak istiyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Onların da bizi özlediğini biliyoruz. Sayın bakanımızın da dediği gibi ilk teneffüsümüz 40 dakika olacak ve öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle olacağız" diye konuştu.
Kaynak: DHA