İzmir'de Okul Müdürünün Öldürülmesi

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde, okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada öğrenciler İ.P. ve U.Y. ile babasının yargılanmasına devam edildi.
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı yapılan duruşmada, tanıklar dinlendi.
Tutuklu sanıklar İ.P. ile U.Y. ve babası B.Y'nin tutukluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 11 Ocak'da yapılmasına karar verildi.
İlçede görev yapan öğretmenler ise adliye binası önünde toplanarak davayı takip etti.
Müşteki avukatlarından Süleyman Coşkun, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmada 8 tanığın dinlendiğini belirterek, bu kişilerin olayın görgü tanıkları olduğunu söyledi.
Olay
Ödemiş Kaymakçı
Çok Programlı Anadolu Lisesi
'nde 15 Aralık
2017'de, daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası yaralanan Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, olay günü öğrenim gördükleri Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'e makamında silahlı saldırıda bulunarak öldürdükleri gerekçesiyle İ.P. ve U.Y. ile onları azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Ödemiş,İzmir