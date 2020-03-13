İzmir'de okullar bugünden boşaldı
İzmir'de okullar bugünden boşaldıİZMİR'de, okulların tatil kararı alınması sonrası bugün çok sayıda okulda öğrencilerin derslere girmediği görüldü.
13.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:10
İzmir 'de okullar bugünden boşaldı
İZMİR'de, okulların tatil kararı alınması sonrası bugün çok sayıda okulda öğrencilerin derslere girmediği görüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüse karşı önlem amacıyla 16 Mart'tan itibaren okulları tatil etme kararı aldı. Bazı veliler, çocuklarını bugün de okula göndermedi. Buna karşın bazı velilerin gerekli önlemleri alıp çocuklarını okullarına bıraktığı görüldü. Öğrenciler okula giderken, çantalarında dezenfektan ve kolonya taşıdı.
Buca 30 Ağustos İlkokulu'nda 4'üncü sınıfa giden torununu okula getiren velilerden Zeynep Kasap, "Mümkün olduğu kadar çocuklarımızı ikaz ediyoruz. Aklıma geldikçe evde dahi ellerini yıkatıyorum. Kolonyasını, sabununu dahi çantasına koyuyorum. Okulların tatil edilmesi iyi bir şey ama çocukların tatili evde geçirmesi gerekiyor. Parklara, alışveriş merkezlerine gidilmemesi gerekiyor. Büyüklerin çocuklara bunu açıklaması, onları strese sokmadan, korkutmadan anlatmamız lazım. Çocuklar, koronavirüs deyince şöyle bir bakıyorlar. Bugün okula getirdim ama kültür merkezine geziye gittiler" dedi.
'UMARIM ÇOCUKLAR DERSLERDEN GERİ KALMAZ'
Oğlu üniversiteye giden Betül Gezen ise, "Umarım çocuklar derslerden geri kalmaz. Çoğu veli endişeli olduğu için geçen haftadan itibaren okullara göndermedi çocuğunu. Ben bizim halkımızın özellikle inanç bakımından temizliğe alışkın olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında da yaşadım. Yabancıların yaşam tarzı bize göre çok kirli. Biz de abdest alışkanlığı var. Yemeklerden önce sonra ellerimizi yıkıyoruz. Önlem olarak oğluma daha çok duş almasını hatırlattım. Baskı olarak algılamasın diye, ona hastalıkların pislikten geldiğini söyledim" diye konuştu.
'AKLIMDA SORU İŞARETLERİ VAR'
Ana sınıfı, ilkokul ve liseye giden üç çocuk annesi Ayşe Güral ise şunları söyledi:
"Küçük oğlumu okula göndermedim, diğerleri gitti. Evlatlarıma eve gelir gelmez banyo yaptırıyorum. Zaten el yıkamayı seven bir ülkeyiz, sık sık yıkıyoruz. Çantalarına dezenfektan ve kolonya koyuyorum. Okul kıyafetlerimizi sürekli yıkıyoruz. Bugün okula gönderdim ama yine de aklımda soru işaretleri var."
İZMİR'de, okulların tatil kararı alınması sonrası bugün çok sayıda okulda öğrencilerin derslere girmediği görüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüse karşı önlem amacıyla 16 Mart'tan itibaren okulları tatil etme kararı aldı. Bazı veliler, çocuklarını bugün de okula göndermedi. Buna karşın bazı velilerin gerekli önlemleri alıp çocuklarını okullarına bıraktığı görüldü. Öğrenciler okula giderken, çantalarında dezenfektan ve kolonya taşıdı.
Buca 30 Ağustos İlkokulu'nda 4'üncü sınıfa giden torununu okula getiren velilerden Zeynep Kasap, "Mümkün olduğu kadar çocuklarımızı ikaz ediyoruz. Aklıma geldikçe evde dahi ellerini yıkatıyorum. Kolonyasını, sabununu dahi çantasına koyuyorum. Okulların tatil edilmesi iyi bir şey ama çocukların tatili evde geçirmesi gerekiyor. Parklara, alışveriş merkezlerine gidilmemesi gerekiyor. Büyüklerin çocuklara bunu açıklaması, onları strese sokmadan, korkutmadan anlatmamız lazım. Çocuklar, koronavirüs deyince şöyle bir bakıyorlar. Bugün okula getirdim ama kültür merkezine geziye gittiler" dedi.
'UMARIM ÇOCUKLAR DERSLERDEN GERİ KALMAZ'
Oğlu üniversiteye giden Betül Gezen ise, "Umarım çocuklar derslerden geri kalmaz. Çoğu veli endişeli olduğu için geçen haftadan itibaren okullara göndermedi çocuğunu. Ben bizim halkımızın özellikle inanç bakımından temizliğe alışkın olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında da yaşadım. Yabancıların yaşam tarzı bize göre çok kirli. Biz de abdest alışkanlığı var. Yemeklerden önce sonra ellerimizi yıkıyoruz. Önlem olarak oğluma daha çok duş almasını hatırlattım. Baskı olarak algılamasın diye, ona hastalıkların pislikten geldiğini söyledim" diye konuştu.
'AKLIMDA SORU İŞARETLERİ VAR'
Ana sınıfı, ilkokul ve liseye giden üç çocuk annesi Ayşe Güral ise şunları söyledi:
"Küçük oğlumu okula göndermedim, diğerleri gitti. Evlatlarıma eve gelir gelmez banyo yaptırıyorum. Zaten el yıkamayı seven bir ülkeyiz, sık sık yıkıyoruz. Çantalarına dezenfektan ve kolonya koyuyorum. Okul kıyafetlerimizi sürekli yıkıyoruz. Bugün okula gönderdim ama yine de aklımda soru işaretleri var."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : milli eğitim bakanlığı, İzmir, Buca, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı