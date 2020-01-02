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İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı

İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı (2)CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Konak ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grubun tabancalarla ateş açması sonucu hayatını kaybeden motosiketli kurye Sadullah Serkan Kara ile Lokman Çakır'ın cenazeleri toprağa verildi.

02.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:09
'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı (2)
CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Konak ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grubun tabancalarla ateş açması sonucu hayatını kaybeden motosiketli kurye Sadullah Serkan Kara ile Lokman Çakır'ın cenazeleri toprağa verildi. 2 çocuk babası Kara için, Karabağlar Durmuş Akkuş Camisi'nde, ikindi vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kara'nın babası Hüseyin Kara'nın yanı sıra, çok sayıda motosikletli kurye arkadaşı katıldı. Kara'nın çalıştığı restoranda kısa süre önce işe başladığı ve gece son paketini adrese teslim edip paydos yapmaya hazırlandığı belirtildi. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Yeni Buca Mezarlığı'na defnedildi. Lokman Çakır'ın cenazesi ise Eskiizmir semtindeki Yıkık Camisi'nde düzenlenen törenin ardından, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'SERKAN ABİNİN YERDE YATTIĞINI GÖRDÜM'
Olay esnasında Kara ile aynı yerde bulunan mesai arkadaşı Feyzullah Duran, "Bir anda silahlı bir grubun çıktığını ve önümüzdeki arabaya ateş açtığını gördüm. Ben bir arabanın arkasına saklandım. Baktım, Serkan abinin yerde yattığını gördüm. Hemen iş yerine verdim. Çok üzgünüz" dedi. Kara'nın kuryeci arkadaşlarından Burhan Akgül de, "2 çocuk babasız kaldı. Serkan çok sevdiğimiz, çalışkan bir arkadaşımızdı. Hepimiz şok olduk, sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı

İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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