Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de öldürülen 4 kişinin cenazesi Adli Tıpta - Haber

İzmir'de öldürülen 4 kişinin cenazesi Adli Tıpta

İzmir'in Kiraz ilçesinde işlenen cinayete kurban giden 1'i kadın 4 kişinin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

13.11.2019 23:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:00İzmir'de öldürülen 4 kişinin cenazesi Adli Tıpta
'in ilçesinde işlenen cinayete kurban giden 1'i kadın 4 kişinin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Sabah saatlerinde Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi Bağarası Sokak'ta meydana gelen olayda aynı aileden İbrahim Akkeçe (45), eşi Döndü Akkeçe (40), oğulları Kemal Akkeçe (16) ve akrabaları olan Erol Akkeçe (36) evlerinin önünde silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunmuştu. Vahşice işlenen cinayete kurban giden Akkeçe Ailesi'nin 4 ferdinin cansız bedenleri, gece saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Sabah yapılacak otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin toprağa verileceği bildirildi. - İZMİR

Adli Tıp, Kiraz, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:30 Adli Tıp, İngiliz Ajanın ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı
00:15 Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"
00:12 Durdurulan seyir halindeki araçtan 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi: 5 gözaltı
23:55 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı
23:55 MSB: "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına ait bir hafif silah mühimmat deposunda...
22:26 Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı
21:32 Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu
18:57 Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
17:22 Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi
17:11 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:08 Son dakika: Trump-Erdoğan görüşmesi bitti, iki lider basın toplantısı düzenliyor
14.11.2019 00:34:01