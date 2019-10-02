İzmir'de ölü bulunan gencin cenazesi defnedildi

İzmir'de ölü bulunan gencin cenazesi memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

İddiaya göre, sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e giden ve Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar'ın (23) cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından dua okundu.

Kıyar'ın cenazesi, öğle namazına müteakip toprağa verildi.

Taziyeleri kabul eden ailenin ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Kıyar'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA