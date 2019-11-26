Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de ölüme yolculuk öncesi operasyon: 33 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

İzmir'de ölüme yolculuk öncesi operasyon: 33 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 33 düzensiz göçmenle ölüme yolculuğu organize ettiği değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

26.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:17İzmir'de ölüme yolculuk öncesi operasyon: 33 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 33 düzensiz göçmenle ölüme yolculuğu organize ettiği değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre çok sayıda yabancı uyruklu şahsın Karabağlar ilçesi Limontepe Pazaryeri civarında toplandığı ihbarını alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Yabancı uyruklu şahısların 35 CMZ 79 plaka araçla Çeşme'ye gidecekleri bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler aracı Çeşme otoyolu üzerinde durdurdu. Durdurulan aracın içinden Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen, 5 can yeleği, 3 şambrel ve pompa ele geçirildi.

Yurt dışına yasa dışı yollarla geçişi organize ettikleri değerlendirilen E.E., E.A., S.K., E.K. ve M.A.R. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Çeşme, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:37 6 TRT çalışanına Karlov davası
16:37 Cinayet zanlısından şaşırtan savunma
16:36 Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı
16:35 Kanser hastası hastanenin 4. katından atlayıp intihar etti
16:35 KPSS soruşturmasında 8 tutuklama
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
15:30 Şişli'de öldürülen İranlı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: Yozlaşmış komutanların kökünü kazıyacağım
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
26.11.2019 16:43:09