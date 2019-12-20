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İzmir'de ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü, jandarmanın iz sürmesiyle yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir yayanın ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası kayıplara karışan sürücü, jandarmanın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucu yakalandı.

20.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:26 İzmir'de ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü, jandarmanın iz sürmesiyle yakalandı
'in ilçesinde bir yayanın ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası kayıplara karışan sürücü, jandarmanın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucu yakalandı.
Çileme kara yolunda 14 Aralık'ta bir erkek cesedi bulunması sonrası soruşturma yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K'nin yol kenarında yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Olay yerinde bulunan parçalardan aracın marka ve modelini tespit eden ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından önden hasarlı bir cipin Torbalı Sanayi Sitesi'ndeki bir kaportacıya gittiğini belirledi.
Plaka tanıma sistemi kayıtlarından aracın sahibinin veteriner M.A. olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, zanlıya ait iş yerinde çalışan bir kişinin verdiği ifadenin ardından gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.A. hakkında elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmeme yönünde adli kontrol kararı alındı.

Menderes, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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