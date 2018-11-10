İzmir'de önce anma, sonra eylem

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:30



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:30

İzmir'de önce anma, sonra eylemİzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç semtinde, 2-B olarak bilinen 'orman vasfını yitirmiş araziler' üzerinde konut sahibi olan vatandaşlar, devletin kendilerinden istediği rayiç bedellerinin yüksek olduğunu öne sürerek eylem yaptı. Saat 09.05'te, Mustafa Kemal Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, mahalleli adına basın açıklamasını okuyan esnaf Murat Koç, Sarnıç'ta oturan 40 bin insanın özlük hakkı olan 'mülk edinme hakkı', çeşitli sebeplerden dolayı zaafiyete uğramıştır. Yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz dedi.Yaklaşık 40 bin insanın yaşadığı Sarnıç'ta, 'orman vasfını yitirmiş araziler' üzerinde evleri ve işyerleri bulunan vatandaşlar, devletin kendilerinden istediği rayiç bedellerinin çok yüksek olduğu gerekçesiyle bu sabah eylem yaptı. İlçedeki bir süpermarketin otoparkında toplanan yaklaşık 300 kişi, metrekare fiyatı 400 ile 600 TL arasında değişen rayiç bedellerinin aşağı çekilmesini istedi. Eyleme katılanlar, saat 09.05'te, Mustafa Kemal Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra, esnaf Murat Koç, vatandaşlar adına basın açıklaması yaptı. Koç, Sarnıçlıların yaşadıkları sorunun olduğundan çok daha büyük bir şeymiş gibi gösterildiğini öne sürüp, aslında basit çözümlerle herkesin mutlu olabileceği küçük bir problem olduğunu belirterek, Aynı sıkıntıyı yaşayan diğer yerler sıkıntılarını demokrasinin zengin nimetlerini kullanarak aştılar. Her ne hikmetse Sarnıç'ta bu iş kangren oldu. Sarnıç'ta yaşayan vatandaşlar, devletine, milletine, bayrağına sadakatle bağlı, devletin bölünmez bütünlüğünü savunan, devleti ebed müddet bilen, kanunlara saygılı vatandaşlardır. Yetkililere sesleniyorum, sesimizi duyun. Üstad Necip Fazıl, bir şiirinde şöyle söyler, 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.' Bizler de öz yurdumuzda garip kaldık, öz vatanımızda parya olduk. Allah'tan gayrı kimsenin merhametine ihtiyacımız yoktur. Bizlere lütufta bulunmayın. Bizler ne bağış ne de hibe istiyoruz. Kanunsuz, illegal hiçbir talebimiz yoktur. Bu vesileyle, Sarnıçlılar olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyoruz dedi.Okunan basın açıklamasının ardından, vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı.