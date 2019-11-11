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İzmir'de operasyon: 22 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

11.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:01İzmir'de operasyon: 22 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Düzenlenen operasyonda ayrıca 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Konak ilçesi Ballıkuyu Caddesi'nde yabancı uyruklu bir grubun yurt dışına çıkma hazırlığı için toplandığı bilgisini aldı. Ekipler ihbar üzerine harekete geçti. İhbar edilen adreste yabancı uyruklu şahısların bir araca binerek harekete geçmesinin ardından polis ekipleri takibe başladı. Düzensiz göçmenlerin harekete geçtiği araca takibin ardından polis tarafından operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 22 Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, araçta yapılan aramada 11 can yeleği ile 2 pompa ele geçirildi.

Öte yandan polis tarafından yürütülen operasyonda yurt dışına kaçak geçişleri organize ettiği düşünülen Ç.B., C.Ü., A.E.A., S.S.S., ve G.D. isimli 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun ardından yakalanan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler İzmir İl Göç İdaresine gönderildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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