İzmir'de operasyonlara ele geçirilen kaçak içki ve etil alkoller imha edildi
İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen 105 operasyonda ele geçirilen, kaçak yollarla yurda sokulmuş ya da sahte olarak imal edilmiş içki ile sahte içki yapımında kullanılacağı değerlendirilen etil alkoller imha edildi.
13.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:44
İzmir 'de polis ekiplerince düzenlenen 105 operasyonda ele geçirilen, kaçak yollarla yurda sokulmuş ya da sahte olarak imal edilmiş içki ile sahte içki yapımında kullanılacağı değerlendirilen etil alkoller imha edildi.
Alınan bilgiye göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince 08 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 arasında yapılan 105 operasyonda, 13 bin 21 şişe muhtelif markalardan kaçak ya da sahte içki, 14 bin 249 litre şişelenmemiş sahte içki ve 3 bin 962 litre etil alkol ele geçirildi.
Ele geçirilen içki ve etil alkoller, Bornova ilçesindeki bir tesiste ekiplerce imha edildi.
Alınan bilgiye göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince 08 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 arasında yapılan 105 operasyonda, 13 bin 21 şişe muhtelif markalardan kaçak ya da sahte içki, 14 bin 249 litre şişelenmemiş sahte içki ve 3 bin 962 litre etil alkol ele geçirildi.
Ele geçirilen içki ve etil alkoller, Bornova ilçesindeki bir tesiste ekiplerce imha edildi.
Kaynak: AA
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