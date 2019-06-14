İzmir'de organ nakli sempozyumu

İzmir
İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak
Öztop, Türkiye
'de organ bağışının en fazla yapıldığı kent olan İzmir'de nakil sayılarını artırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.
İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda, İl Sağlık Müdürlüğü
, Türk Yoğun Bakım Derneği, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği ve Türkiye Organ Nakli Vakfı işbirliği ile düzenlenen "Beyin Ölümü Tespiti, Donör Bakımı ve Aile Görüşmesi Sempozyumu"nda konuşan Öztop, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Organ nakli olmayı bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını belirten Öztop, ülke genelinde 26 bin 417 hastanın organ nakli olmayı beklediğini ifade etti.
Kalp, ince bağırsak gibi organların ancak kadavradan nakledilebildiğine işaret eden Öztop, "Ülkemizde organ nakli mevzuatına göre, organ temini, ölen kişinin ailesinin kararına bağlıdır. Ülkemizde ailelerin yüzde 75'i ölen yakınlarının organlarını bağışlamayı reddetmektedir. Bu nedenle kişilerin sağlığında organ bağışı konusundaki görüşlerini ailesiyle paylaşması, bağış yaptığını ailesine bildirmesi, organ bağışıyla ilgili karar vermek zorunda kalan ailelerin bağışa onay verme olasılıklarını da artıracaktır." dedi.
Öztop, en çok organ bağışı yapan ilin İzmir olduğunu, geçen yıl bin 145 hastaya organ ve doku nakli yapıldığını ifade ederek 6 donanımlı nakil merkezine sahip kentte daha fazla nakil yapılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz
de hastane bünyelerinde hizmet veren Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin Türkiye'de ilk merkezlerden biri olduğunu, yaptıkları başarılı nakillerle hastaları hayata bağlamaya devam ettiklerini aktardı.
Açılış konuşmalarının ardından sempozyum doktorların yaptıkları sunumlarla devam etti.