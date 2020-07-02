İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını İZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

02.07.2020 22:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 23:24
İzmir'de orman yangını İZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Menderes ilçesine bağlı Çatalca Mahallesi mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumanı görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz ve 2 dozerle ekipler gönderildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, yangının 28 Ağustos 2019'da Karabağlar ilçesinde başlayan, daha sonra da Seferhisar bölgesine yayılan ve 5 bin hektar alanın kül olduğu bölgeye yakın olduğu öğrenildi. İzmir’de orman yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: Menderes, Çatalca, İzmir, Güncel, Haber
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