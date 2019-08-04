İzmir'de orman yangını (2)

2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi yakınlarındaki ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Çok sayıda orman işçisi, 7 helikopter ve 15 arazöz ile 2,5 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü. Bölgede soğutma çalışması sürdürülüyor.

Öte yandan Bornova ilçesindeki Yeşilçam mevkisinde de orman yangını çıktı. Alevler, 3 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.