Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de orman yangını (2)

2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi yakınlarındaki ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.

04.08.2019 22:45 İzmir'de orman yangını (2)

2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi yakınlarındaki ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Çok sayıda orman işçisi, 7 helikopter ve 15 arazöz ile 2,5 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü. Bölgede soğutma çalışması sürdürülüyor.
Öte yandan Bornova ilçesindeki Yeşilçam mevkisinde de orman yangını çıktı. Alevler, 3 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.



Oğlananası, Menderes, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:56   İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NUN BALIKESİR BÖLÜMÜNÜ BİNALİ YILDIRIM AÇTI
22:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da- 2 (detaylar, tamamı FTP'de)
22:54   Sulama kanalında kaybolan İsmail'in cesedi bulundu
22:53   Suriyelileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı
22:51   Red Bull Uçuş Günü görsel bir şölene sahne oldu
22:50   Altınordu'da bir kişi nehirde boğuldu
22:49   Sokak hayvanlarına mama ve su bıraktılar