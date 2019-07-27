İzmir'de orman yangını
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı.27.07.2019 19:53
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı.
Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale etti.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale etti.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Karşıyaka, Karagöl, İzmir, Güncel
Kaynak: AA