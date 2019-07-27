İzmir'de orman yangını
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangın ekiplerce söndürüldü.27.07.2019 22:19
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangın ekiplerce söndürüldü.
Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Karşıyaka, Karagöl, İzmir, Güncel
Kaynak: AA