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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

28.07.2019 18:44 İzmir'de orman yangını
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Taşkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alandan duman yükseldiğini görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangına 7 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle müdahale etti.
Yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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