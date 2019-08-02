Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

02.08.2019 18:26 İzmir'de orman yangını
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Aydın-Çeşme Otoyolu yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 6 helikopter, 8 arazöz ve 4 dozerle müdahale etti.
Yoğun çalışma sonucu yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma işlemleri sürüyor.
Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

İtfaiye, Aydın, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:52   Başkentte ormanlık alanda yangın
19:51   Bayram Pazarı, Ziraat Mahallesi'nde kurulacak
19:51   Ebu Nasr El Farabi Evi açıldı
19:50   3. Karagöl Yayla Şenlikleri'ne doğru
19:49   Yanan otobüs kaldırıldı
19:46   Kütahya'da kaldırım yenileme çalışmaları
19:46   Karabük'teki silahlı kavga