Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de orman yangını

Bornova ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu kontrol altına alındı.

05.08.2019 20:42 İzmir'de orman yangını
Bornova ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bornova Çamkule Mahallesi'nin üst bölgesinde vatandaşların park olarak kullandığı ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 8 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyeler müdahale etti.
Mahalle sakinleri de ekiplere yangın söndürme çalışmalarında yardım etti.
Ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:16   "Batakhane güzeli" Bodrum kalesi'nde sahne alacak
22:16   Tüfekle vurdukları 2 kişiyi, ardından bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı
22:16   - Wipha tayfunu Vietnam'ı vurdu: 5 ölü
22:15   Yolcu uçağında korku dolu anlar… Kabini dumanla dolan uçak acil iniş yaptı
22:14   Rusya'da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar-2
22:14   DHA DIŞ ' Yolcu uçağında korku dolu anlar' Kabini dumanla dolan uçak acil iniş yaptı
22:10   Trump, beyaz ırkçılığı kınayarak, idam istedi