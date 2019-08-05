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İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangınıKONTROL ALTINA ALINDIİzmir'de, Bornova ilçesindeki Çamkule'de çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

05.08.2019 20:53
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'de, Bornova ilçesindeki Çamkule'de çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
BİR BAŞKA ORMAN YANGINI, OKULA SIÇRAMADAN SON ANDA SÖNDÜRÜLDÜ
Ayrıca, Konak'a bağlı Gültepe semtindeki Çınartepe Mahallesi'nde de, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki Aydın Erten Rekrasyon Alanı içinde bulunan ormanlık alanda da yangın çıktı. Çevrdekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve 11 arazöz sevk edildi. Alevlerin, yakındaki Seyfi Yılmazoğlu Ortaokulu'na yaklaşması üzerine, ekipler bu noktaya odaklandı. Okul çevresinde önlem alınırken, orman işçisi alevleri söndürmeyi başardı. Buradaki yangın da kontrol altına alındı.
Her iki yangındaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bornova, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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