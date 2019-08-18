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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

18.08.2019 13:43 İzmir'de orman yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ve 4 arazözün söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Bugün saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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İZMİR,

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Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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