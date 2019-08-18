Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangınıİzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

18.08.2019 14:52
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ve 4 arazözün söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Bugün saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
İZMİR,(DHA)
===================
İzmir'de orman yangını

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:37   EMİNÖNÜ YERALTI ÇARŞISINDA ESNAF KURTARDIĞI AYAKKABILARI KURUMASI İÇİN MERDİVENLERE SIRALADI.
16:36   Pazaryeri'nde yağış zarara yol açtı
16:35   Osmaniye'de sağanak ve fırtına
16:35   Hong Kong'da on binlerce kişi yeniden sokaklarda
16:34   Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, bizim gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde
16:34   Başkan Seçer kumsala indi, gençlerle tavla oynadı
16:34   Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı