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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

23.08.2019 20:54 İzmir'de orman yangını
İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.
İbrahimağa Mahallesi yakınında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Alevlere Soma, Aliağa, Dikili ve Kınık'tan itfaiye ekipleri ile orman teşkilatından 100 personel, 30 arazöz ve 2 dozerle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 6 helikopterle havadan destek verildi.
Yangını yaklaşık iki saatte kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor.

İtfaiye, Kınık, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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