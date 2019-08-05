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İzmir'de orman yangını - EK

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'de, Bornova ilçesindeki Çamkule'de çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

05.08.2019 22:44 İzmir'de orman yangını - EK

KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'de, Bornova ilçesindeki Çamkule'de çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
BİR BAŞKA ORMAN YANGINI, OKULA SIÇRAMADAN SON ANDA SÖNDÜRÜLDÜ
Konak'a bağlı Gültepe semtindeki Çınartepe Mahallesi'nde de, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki Aydın Erten Rekrasyon Alanı içinde bulunan ormanlık alanda da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve 11 arazöz sevk edildi. Alevlerin, yakındaki Seyfi Yılmazoğlu Ortaokulu'na yaklaşması üzerine, ekipler bu noktaya odaklandı. Okul çevresinde önlem alınırken, orman işçileri alevleri söndürmeyi başardı. Buradaki yangın da kontrol altına alındı.
Her iki yangındaki soğutma çalışmaları sürüyor.



Bornova, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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