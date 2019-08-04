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İzmir'de orman yangını/ Ek fotoğraflar

04.08.2019 17:08 İzmir'de orman yangını/ Ek fotoğraflar


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Kaynak: DHA

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