İzmir'de orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
19.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:14
İzmir 'in Menemen ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Türkmenköy civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Türkmenköy civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA