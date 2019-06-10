İzmir
'de orman yangınında zeytin ağaçları kül oldu
İZMİR - İzmir Menemen
ilçesine bağlı Göktepe
köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılan yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Göktepe köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda arazöz, itfaiye ve söndürme helikopteri katıldı. Zeytin
ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alana yayılan yangında oluşan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüntülendi. Arazinin taşlık olmasından dolayı itfaiye söndürme çalışmalarından zorluk çekerken söndürme helikopterleri yakında bulunan barajdan su alarak yangına müdahale etti.
Kaynak: İHA
Göktepe
, İzmir
, Zeytin
, Genel