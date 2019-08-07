Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

İZMİR'in Konak ilçesinde yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

07.08.2019 08:15 İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
İZMİR'in Konak ilçesinde yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Bu arada, 2 gün önce de aynı bölgede yangın çıkmıştı.



İtfaiye, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:05   Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi
09:04   Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti
09:03   Aydın'da tarımsal üretimde alternatif metotlar konuşuldu
09:03   Marmaris'te İdil Biret rüzgarı esti
09:01   (ÖZEL) Bahçelievler'de dehşet: Akrabaların kavgasında kan döküldü
09:00   (Özel) Başkentin Sümela'sı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
09:00   Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Yalova'da kuruluyor