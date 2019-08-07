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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

İZMİR'in Konak ilçesinde yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

07.08.2019 09:06 İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
İZMİR'in Konak ilçesinde yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Bu arada, 2 gün önce de aynı bölgede yangın çıkmıştı.



İtfaiye, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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