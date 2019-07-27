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İzmir'de ormanlık alanda yangın

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

27.07.2019 22:27 İzmir'de ormanlık alanda yangın
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Karagöl Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz ve 5 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Karşıyaka, Karagöl, Güncel

Kaynak: DHA

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