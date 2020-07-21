İzmir'de ormanlık alanda yangın paniği
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
21.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:37
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Helikopterler ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı
Edinilen bilgiye göre yangın 12.30 sıralarında Buca Koop Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sebeple çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 helikopter ve 5 arazöz ile müdahale edilen yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - İZMİR
Kaynak: İHA