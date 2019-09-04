Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de ormanlık alanın kundaklandığı iddiası

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü.

04.09.2019 04:36 İzmir'de ormanlık alanın kundaklandığı iddiası
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Polis ekibi, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine bölgede bir süre arama yaptı.
Cengizhan Mahallesi'nin karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Öte yandan bölgedekiler, gördükleri 2 kişinin ormanı kundaklamaya çalıştığını, sonrasında da araçla kaçtıklarını iddia etti.
Bu bilgi üzerine polis ekibi bölgede arama yaptı.

Bayraklı, Polis, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:18   Binaları çöken ailelerden arda turan'ın kardeşine tazminat davası
12:18   Kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu
12:17   6 yıldır ayakları topa değmese de futbol yaşama nedeni
12:17   Binaları çöken ailelerden arda turan'ın kardeşine tazminat davası
12:17   Artrit hastaları piknogenolü duymuş muydunuz ?
12:17   Simav Belediye Başkanı Biçer'den Rektör Uysal'a ziyaret
12:16   CHP PM toplantısı