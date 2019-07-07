07.07.2019 17:05
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İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (1)

İzmir

İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Evlerin de olduğu bölgede, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışması sürüyor.
Bugün saat 16.00 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi Kavakdere Mevkisi'nde, ormanlık ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi. Evlerin de olduğu yangın bölgesinde, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışması sürüyor.


- İzmir
Kaynak: DHA
İzmir, Buca, Güncel

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