Otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Kaza, Aliağa ilçesi Uzun Hasanlar Yolu Çıtak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Seyir halinde olan N.T (46) yönetimindeki 45 AT 816 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.B. (42) idaresindeki 41 F 2057 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.
Sürücü N.T.'nin de aralarında olduğu otomobil içerisinde 2'si çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.
KAZAYI GÖRENLER HEMEN EKİPLERE HABER VERDİ
Kazayı görenler, hemen durumu ambulans ve jandarmaya bildirdi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.