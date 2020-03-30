Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir'de oteller sağlık çalışanlarına hizmet vermeye hazır

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, tesislerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının emrinde olduğunu belirtti.

30.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:28
İzmir'de oteller sağlık çalışanlarına hizmet vermeye hazır
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, tesislerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının emrinde olduğunu belirtti.
İşler, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının virüsü yakınlarına bulaştırma endişesiyle evine gitmek yerine bir konaklama tesisinde kalmak isteyebileceğini dile getirdi.
Kimi sağlık çalışanlarının iş yerine gidiş gelişlerde kolaylık sağladığı için çalıştığı sağlık kurumuna yakın tesislerde konaklamayı tercih ettiğine işaret eden İşler, "Tesislerimiz, yeni tip koronavirüs salgınıyla savaşta ön saflarda mücadele eden sağlık ordusunun emrindedir." ifadelerini kullandı.
İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişim halinde olduklarını, bugüne kadar kendilerine böyle bir talebin gelmediğini aktaran İşler, biri Ege Üniversitesi kampüsüne yakın bölgede, ikisi Konak ilçesinde olmak üzere üç otelin talep gelmesi durumunda sağlık çalışanlarına hizmet vermeye hazır olduğunu bildirdi.
"Böyle bir durumda otel personeline eğitim gerekecek"
Virüsle, enfeksiyonla, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının otellerde normal bir misafir gibi ağırlanamayacağını belirten İşler, şunları kaydetti:
"Şu an tesislerimiz kapalı. Müşteri yok, odalar boş, personel evinde. Tesislerimizde yalnızca güvenlik personeli görev yapıyor. Evde kalmaları önerilen çalışanlarımız pek çokları gibi korku ve tedirginlik içinde. Çağırdığımızda korkup gelmek istemeyebilirler. Onları zorla getirtemeyiz, buna gücümüz yetmez.
Pandemi konusuyla ilk kez karşılaşıyoruz. Otel personeli kişisel güvenliğini nasıl sağlayacağını ve sağlığını koruyacağını bilmiyor. Enfeksiyonla mücadele ve virüse karşı otelde ne tür önlemler alınacağı, kat temizlik hizmetlerinde, oda servisinde hangi ekipmanın ve malzemenin kullanılacağı bilinmiyor. Otel personeline tümüyle virüsün kol gezdiği ortamda hizmet veren sağlık çalışanlarına en iyi hizmetin nasıl ve hangi koşullarda verileceğine ilişkin eğitim verilmesi gerekiyor."
İşler, ne koşulda olursa olsun İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında oluşan il pandemi kurulundan talep gelmesi durumunda tesisleri sağlık çalışanlarına açacaklarını sözlerine ekledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet İşler, İzmir, Ege, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››İzmir'de oteller sağlık çalışanlarına hizmet vermeye hazır - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Türkiye’nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Ekonomi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Ekonomi
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul’da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı
Sağlık Bakanlığı’na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding’den anlamlı hareket Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Ekonomi
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:52: TOBB'dan 'muayene süresi geçen araç' açıklaması - Ekonomi 16:52: Benzin ve motorine indirim - Ekonomi 16:52: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi 16:49: Son Dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi - Ekonomi 16:48: ÇESOB Başkanı Gür; "Esnaf kredisinde yeni düzenleme yapıldı" - Ekonomi 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:36: Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı - Ekonomi 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:32: İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu - Ekonomi 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber 13:57: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı - Ekonomi