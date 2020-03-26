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İzmir'de otobüs sayısı azaltılmıyor

İzmir'de, toplu ulaşımda en çok kullanılan araç olan otobüslerin sayısı, yolcu sayısındaki düşüşe rağmen azaltılmadı.

26.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:20
İzmir'de otobüs sayısı azaltılmıyor
İzmir 'de, toplu ulaşımda en çok kullanılan araç olan otobüslerin sayısı, yolcu sayısındaki düşüşe rağmen azaltılmadı. Yolcu sayısının yüzde 80 oranında düştüğü ifade edilirken, ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri her gün yaklaşık bin 200 otobüsle hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı "Toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşınamaz" genelgesi doğrultusunda yeşil koltuk uygulamasını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yakın temasını olabildiğince engellemeye çalışıyor.

Yolcular aralarındaki sosyal mesafeyi korumak amacıyla yolcu sayısı yüzde 80 oranında azalmasına rağmen otobüs sefer sayısını azaltmayan ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri, her gün yaklaşık bin 200 otobüsle hizmet vermeye devam ediyor.

Üç haftada büyük düşüş

Öte yandan, İzmir'de 4 Mart Çarşamba günü toplu ulaşım araçlarına toplam 1 milyon 842 bin biniş yapılmıştı. Otobüsler, 1 milyon 59 bin 732 (yüzde 57,5'i) biniş sayısıyla en çok tercih edilen toplu ulaşım aracı oldu. 4 Mart günü otobüs başına düşen günlük toplam biniş sayısı 743 olduğu ifade edildi. 25 Mart Çarşamba günü ise toplu ulaşım araçlarına 363 bin 888 biniş yapıldı. Toplu ulaşımı tercih edenlerin 229 bin 612'si (yüzde 63'ü) otobüse bindi. O gün seferde olan bin 157 otobüs dikkate alındığında araç başına düşen günlük biniş sayısının 198'e gerilediği görüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

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