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İzmir'de otobüs sayısı azaltılmıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda en çok kullanılan araç olan otobüslerin sayısını, sosyal mesafeyi korumak amacıyla yolcu sayısındaki düşüşe rağmen azaltmıyor.

26.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:36
İzmir'de otobüs sayısı azaltılmıyor

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşınamaz" genelgesi doğrultusunda 'Yeşil Koltuk' uygulamasını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yakın temasını olabildiğince engellemeye çalışıyor.

Yolcular aralarındaki sosyal mesafeyi korumak amacıyla, yolcu sayısı yüzde 80 oranında azalmasına rağmen otobüs sefer sayısını azaltmayan ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri, her gün yaklaşık 1200 otobüsle hizmet vermeye devam ediyor. İki hafta önce bu rakam 1400'dü.

Üç haftada büyük düşüş

İzmir'de 4 Mart Çarşamba günü toplu ulaşım araçlarına toplam 1 milyon 842 bin biniş yapılmıştı. Otobüsler, 1 milyon 59 bin 732 (yüzde 57,5'i) biniş sayısıyla en çok tercih edilen toplu ulaşım aracı oldu. 4 Mart günü otobüs başına düşen günlük toplam biniş sayısı 743'tü.

25 Mart Çarşamba günü ise toplu ulaşım araçlarına 363 bin 888 biniş yapıldı. Toplu ulaşımı tercih edenlerin 229 bin 612'si (yüzde 63'ü) otobüse bindi. O gün seferde olan 1157 otobüs dikkate alındığında araç başına düşen günlük biniş sayısının 198'e gerilediği görüldü.

Yeşil koltuklara oturun

İzmir'de toplu ulaşımda sosyal mesafenin korunması amacıyla yeşil koltuk uygulaması da başlatıldı. Yurttaşlardan, toplu taşıma araçlarında kendilerine ayrılmış yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturarak diğer yolcularla aralarındaki mesafeyi korunması isteniyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

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