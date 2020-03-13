İzmir'de otobüs terminali, dezenfekte edildi
İZMİR Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
13.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:39
İZMİR Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Görevliler, bank ve kül tablası dahil otogardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Ülke genelinde koronavirüse karşı önlem için okulların 16 Mart itibarıyla tatil edildiğinin duyurulmasının ardından yoğunluk yaşanan İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, dezenfekte çalışması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Sağlığı ekipleri, özel kıyafetlerle geldikleri terminaldeki kritik noktaları dezenfekte etti. Görevliler, bank ve kül tablası dahil otogardaki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
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