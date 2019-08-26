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İzmir'de otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

İzmir'in Bergama ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü.

26.08.2019 02:56 İzmir'de otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
İzmir'in Bergama ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü.
Y.K. (20) idaresindeki 35 F 2720 plakalı otomobil, İzmir- Çanakkale kara yolunun Küçükkaya mevkisinde Ahmet Güler (62) yönetimindeki 35 VMA 52 plakalı motosiklete arkadan çaptı.
Çarpmanın etkisiyle Ahmet ve Meral Güler (59) çifti motosikletle yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede Güler çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cesetleri 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Y.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bergama, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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