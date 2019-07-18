Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de otomobil, otobüs durağına girdi: 2 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi.

18.07.2019 18:58 İzmir
İZMİR'in Bornova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Durakta bekleyen Seval Yıldız ile Doğa Ateşler yaralandı.
Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi, Birlik Camisi yakınlarında meydana gelen kazada A.A. (20), yönetimindeki 35 BNM 88 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi. Bu sırada durakta bekleyen Seval Yıldız ile Doğa Ateşler, yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi ile Bornova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ayaklarında kırıklar bulunduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazadan sonra sürücü A.A., gözaltına alınıp Çamdibi Polis Karakolu'na götürüldü.


Kaynak: DHA
Çamdibi, Bornova, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:52   Şehit diplomat Osman Köse son yolculuğuna uğurlandı (4)
19:52   "Diyanet ve Milli eğitim olarak üzerimize düşen görevi yapmadık"
19:50   Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi
19:50   Arnavutköy'de bir servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
19:49   Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü
19:47   Hasine evinde öldürüldü, sevgilisi gözaltına alındı
19:45   Acının böylesi ! Aynı gün ailesini toprağa verdi