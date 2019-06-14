14.06.2019 17:48
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İzmir'de otomobil yayaya çarptı, kadın ağır yaralı

İzmir

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabahat A. (59) isimli kadına, Ziraat Bankası kavşağı istikametine ilerleyen İ.D. idaresindeki 35 NHT 22 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sabahat A. (59), haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İHA
Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

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