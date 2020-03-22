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İzmir'de otomobilin altında kalan 2 kişi öldü (2)

KAZA ANI, GÜVENLİK KAMERASINDAİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü oldukları ileri sürülen İlhami K. ile arkadaşı Harun A.'nın, yolun karşısına geçmek isterken düşünce üzerlerinden otomobil geçmesi sonucu yaşamını yitirdikleri kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

22.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:38
İzmir'de otomobilin altında kalan 2 kişi öldü (2)

KAZA ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA

İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü oldukları ileri sürülen İlhami K. ile arkadaşı Harun A.'nın, yolun karşısına geçmek isterken düşünce üzerlerinden otomobil geçmesi sonucu yaşamını yitirdikleri kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün, fren yapmasına rağmen otomobili durduramayıp, 2 arkadaşın üzerinden geçtiği anlar yer alıyor. 2 arkadaşın hemen arkasından gelen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişinin ise son anda kazadan kurtulduğu görüntülere yansıyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Kaynak: DHA

Etiketler : Karşıyaka, İzmir, Güncel

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