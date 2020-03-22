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İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

22.03.2020 05:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 05:34
İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü
İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda Mavişehir 'den Karşıyaka istikametine giden L.A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, Bostanlı Pazar Yeri'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İlhami K. ile Harun A'ya çarptı.
Harun A'nın olay yerinde, İlhami K'nin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sürücü L.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Hasan Ali, Mavişehir, Karşıyaka, İzmir, Güncel

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