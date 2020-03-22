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İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

22.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:18
İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü
İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda Mavişehir 'den Karşıyaka istikametine giden L.A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, Bostanlı Pazar Yeri'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İlhami K. ile Harun A'ya çarptı.
Harun A'nın kaza yerinde, İlhami K'nin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sürücü L.A, gözaltına alındı.
Bu arada, kaza bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, kazada hayatını kaybeden İlhami K. ile Harun A.'nın yolun karşısına geçmeye çalışırken yola düştükleri, otomobilin de bu 2 kişiye çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Mavişehir, Karşıyaka, İzmir, Güncel

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